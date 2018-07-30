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Чайка - СКА

30.07.2018, Понедельник, 19:30 мск Россия. Кубок, 1/128 финала Чайка - СКА
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019)
1 тур
25 июля, среда 19:00 Чайка 1:1 СКА
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
20 тур
18 апреля, среда 17:00 Чайка 3:1 СКА
4 тур
12 августа, суббота 17:30 СКА 0:1 Чайка
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
28 тур
20 мая, суббота 17:00 Чайка 2:2 СКА
14 тур
30 октября, воскресенье 14:00 СКА 1:0 Чайка
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