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Русенборг - Селтик

01.08.2018, Среда, 21:45 мск Тронхейм, стадион Леркендаль Лига чемпионов, 2 раунд , ответный матч Русенборг - Селтик
Первый матч: 1 - 3
Лига чемпионов (2018/2019)
2 раунд
первый матч		 25 июля, среда 21:45 Селтик 3:1 Русенборг
Лига чемпионов (2017/2018)
3 раунд
ответный матч		 2 августа, среда 21:45 Русенборг 0:1 Селтик
Лига чемпионов (2017/2018)
3 раунд
первый матч		 26 июля, среда 21:45 Селтик 0:0 Русенборг
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