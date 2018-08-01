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Фехервар - Лудогорец

01.08.2018, Среда, 21:00 мск Секешфехервар, стадион Состой Стадион Лига чемпионов, 2 раунд , ответный матч Фехервар - Лудогорец
Первый матч: 0 - 0
Лига чемпионов (2018/2019)
2 раунд
первый матч		 25 июля, среда 20:00 Лудогорец 0:0 Фехервар
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