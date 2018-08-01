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Мальме - ЧФР Клуж

01.08.2018, Среда, 20:15 мск Мальме, стадион Сведбанк Стэдион Лига чемпионов, 2 раунд , ответный матч Мальме - ЧФР Клуж
Первый матч: 1 - 0
Лига чемпионов (2018/2019)
2 раунд
первый матч		 24 июля, вторник 19:00 ЧФР Клуж 0:1 Мальме
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