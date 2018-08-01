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Мидтьюлланд - Астана

01.08.2018, Среда, 20:00 мск Хернинг, стадион МКХ Арена Лига чемпионов, 2 раунд , ответный матч Мидтьюлланд - Астана
Первый матч: 1 - 2
Лига чемпионов (2018/2019)
2 раунд
первый матч		 24 июля, вторник 17:00 Астана 2:1 Мидтьюлланд
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