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ХИК - БАТЭ

01.08.2018, Среда, 19:00 мск Лига чемпионов, 2 раунд , ответный матч ХИК - БАТЭ
Первый матч: 0 - 0
Лига чемпионов (2018/2019)
2 раунд
первый матч		 25 июля, среда 20:00 БАТЭ 0:0 ХИК
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