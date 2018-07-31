Введите ваш ник на сайте

Шериф - Шкендия

31.07.2018, Вторник, 20:00 мск Тирасполь, стадион Шериф Лига чемпионов, 2 раунд , ответный матч Шериф - Шкендия
Первый матч: 0 - 1
Лига чемпионов (2018/2019)
2 раунд
первый матч		 24 июля, вторник 21:15 Шкендия 1:0 Шериф
...
  • Читайте нас: 