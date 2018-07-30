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Сокол - Сызрань-2003

30.07.2018, Понедельник, 18:00 мск Саратов, стадион Локомотив Россия. Кубок, 1/128 финала Сокол - Сызрань-2003
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