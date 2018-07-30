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Звезда - Зенит-Ижевск

30.07.2018, Понедельник, 17:00 мск Пермь, стадион Звезда Россия. Кубок, 1/128 финала Звезда - Зенит-Ижевск
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