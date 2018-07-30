Челябинск - Носта

|23 тур
|11 мая, пятница
|16:00
|Носта
|0:2
|Челябинск
|11 тур
|24 сентября, воскресенье
|13:00
|Челябинск
|1:3
|Носта
|23 тур
|11 мая, пятница
|16:00
|Носта
|0:2
|Челябинск
|11 тур
|24 сентября, воскресенье
|13:00
|Челябинск
|1:3
|Носта
|25 тур
|25 мая, четверг
|16:00
|Носта
|2:1
|Челябинск
|10 тур
|13 сентября, вторник
|16:00
|Носта
|2:1
|Челябинск
|2 тур
|28 июля, четверг
|16:30
|Челябинск
|5:0
|Носта
|27 тур
|31 мая, вторник
|16:30
|Челябинск
|2:1
|Носта
|17 тур
|26 октября, понедельник
|13:00
|Челябинск
|1:2
|Носта
|9 тур
|9 сентября, среда
|16:00
|Носта
|0:1
|Челябинск
|16 тур
|16 октября, четверг
|15:00
|Носта
|0:1
|Челябинск
|6 тур
|21 августа, четверг
|16:30
|Челябинск
|2:0
|Носта
|15 тур
|10 октября, четверг
|13:00
|Челябинск
|3:3
|Носта
|5 тур
|13 августа, вторник
|17:00
|Носта
|0:0
|Челябинск
|30 тур
|27 мая, понедельник
|16:00
|Носта
|0:2
|Челябинск
|14 тур
|1 октября, понедельник
|14:00
|Челябинск
|1:1
|Носта
|36 тур
|18 мая, пятница
|16:00
|Носта
|1:1
|Челябинск
|22 тур
|9 сентября, пятница
|16:00
|Челябинск
|4:0
|Носта
|10 тур
|18 июня, суббота
|00:00
|Носта
|0:1
|Челябинск