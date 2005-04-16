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Судьи
Главный судья:
Александр Гвардис (Калининград)
Помощники:
Гвардис

Крылья Советов - Локомотив

16.04.2005, Суббота, 16:00 мск Самара, стадион Металлург Россия. Премьер-лига, 5 тур Крылья Советов - Локомотив
Россия. Премьер-лига 2004
16 тур
10 июля, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Крылья Советов
13 тур
22 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2003
23 тур
31 августа, воскресенье 00:00 Локомотив 2:1 Крылья Советов
8 тур
9 мая, пятница 00:00 Крылья Советов 3:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2002
22 тур
1 сентября, воскресенье 00:00 Локомотив 2:0 Крылья Советов
11 тур
8 мая, среда 00:00 Крылья Советов 1:0 Локомотив
Чемпионат России 2001
20 тур
1 августа, среда 00:00 Крылья Советов 1:1 Локомотив
6 тур
18 апреля, среда 00:00 Локомотив 1:2 Крылья Советов
Чемпионат России 2000
16 тур
8 июля, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 Локомотив
2 тур
1 апреля, суббота 00:00 Локомотив 2:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1999
22 тур
29 августа, воскресенье 00:00 Локомотив 2:0 Крылья Советов
8 тур
22 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1998
29 тур
25 октября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:3 Локомотив
14 тур
24 июня, среда 00:00 Локомотив 1:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1997
34 тур
9 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 2:1 Крылья Советов
17 тур
9 июля, среда 00:00 Крылья Советов 1:0 Локомотив
Чемпионат России 1996
21 тур
7 августа, среда 00:00 Локомотив 1:1 Крылья Советов
4 тур
23 марта, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Локомотив
Чемпионат России 1995
29 тур
21 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 0:4 Локомотив
1 тур
1 апреля, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1994
29 тур
30 октября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:1 Локомотив
4 тур
29 марта, вторник 00:00 Локомотив 2:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1993
35 тур
7 ноября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:1 Локомотив
2 тур
13 марта, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 18 8 4 48:20 +28 62
2. Спартак М 30 16 8 6 47:26 +21 56
3. Локомотив 30 14 14 2 41:18 +23 56
4. Рубин 30 14 9 7 45:31 +14 51
5. Москва 30 14 8 8 36:26 +10 50
6. Зенит 30 13 10 7 45:26 +19 49
7. Торпедо М 30 12 9 9 37:33 +4 45
8. Динамо М 30 12 2 16 36:46 -10 38
9. Шинник 30 9 11 10 26:31 -5 38
10. Томь 30 9 10 11 28:33 -5 37
11. Сатурн 30 8 9 13 23:25 -2 33
12. Амкар-Пермь 30 7 12 11 25:36 -11 33
13. Ростов 30 8 7 15 26:41 -15 31
14. Крылья Советов 30 7 8 15 29:44 -15 29
15. Алания 30 5 8 17 27:53 -26 23
16. Ахмат 30 5 5 20 20:50 -30 14
* - Ахмат: снято 6
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