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Хобро - Брондбю

29.07.2018, Воскресенье, 17:00 мск Хобро, стадион ДС Арена Дания. Суперлига, 3 тур Хобро - Брондбю
Дания. Суперлига (2017/2018)
26 тур
18 марта, воскресенье 19:00 Брондбю 2:1 Хобро
10 тур
24 сентября, воскресенье 19:00 Хобро 1:2 Брондбю
Дания. Суперлига (2015/2016)
32 тур
26 мая, четверг 21:00 Хобро 0:2 Брондбю
19 тур
28 февраля, воскресенье 20:00 Брондбю 1:0 Хобро
3 тур
2 августа, воскресенье 19:00 Брондбю 0:2 Хобро
Дания. Суперлига (2014/2015)
25 тур
19 апреля, воскресенье 18:00 Брондбю 0:1 Хобро
14 тур
9 ноября, воскресенье 19:00 Хобро 3:0 Брондбю
3 тур
3 августа, воскресенье 21:00 Хобро 2:0 Брондбю
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 4 3 65:23 +42 61
2. Мидтьюлланд 26 18 6 2 62:26 +36 60
3. Оденсе 26 12 6 8 35:31 +4 42
4. Брондбю 26 11 6 9 44:39 +5 39
5. Эсбьерг 26 11 5 10 32:35 -3 38
6. Нордшелланд 26 9 9 8 42:39 +3 36
7. Ольборг 26 9 9 8 38:35 +3 36
8. Рандерс 26 9 7 10 29:34 -5 34
9. Орхус 26 7 10 9 31:34 -3 31
10. Хорсенс 26 8 7 11 31:45 -14 31
11. Сендерийск 26 7 7 12 30:37 -7 28
12. Хобро 26 5 6 15 22:45 -23 21
13. Вендсюссель 26 4 8 14 23:41 -18 20
14. Вайле 26 4 8 14 22:42 -20 20
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