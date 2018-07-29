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Локерен - Генк

29.07.2018, Воскресенье, 21:00 мск Локерен, стадион Дакнамстадион Бельгия. Про-Лига, 1 тур Локерен - Генк
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
23 тур
24 января, среда 22:30 Локерен 1:2 Генк
14 тур
4 ноября, суббота 20:00 Генк 0:0 Локерен
Бельгия. Плей-офф (2016/2017)
За место в Лиге Европы, 10 тур
20 мая, суббота 21:00 Локерен 1:1 Генк
За место в Лиге Европы, 1 тур
1 апреля, суббота 21:30 Генк 4:0 Локерен
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
17 тур
4 декабря, воскресенье 22:00 Генк 1:2 Локерен
4 тур
21 августа, воскресенье 19:00 Локерен 0:3 Генк
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
27 тур
20 февраля, суббота 22:30 Локерен 0:0 Генк
14 тур
30 октября, пятница 22:30 Генк 0:2 Локерен
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
22 тур
18 января, воскресенье 22:00 Локерен 1:1 Генк
3 тур
8 августа, пятница 22:30 Генк 0:0 Локерен
Бельгия. Плей-офф (2013/2014), группа A
7 тур
3 мая, суббота 20:00 Генк 1:2 Локерен
2 тур
5 апреля, суббота 22:00 Локерен 1:1 Генк
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
18 тур
8 декабря, воскресенье 21:00 Генк 0:2 Локерен
4 тур
17 августа, суббота 22:00 Локерен 3:1 Генк
Бельгия. Плей-офф (2012/2013), группа A
6 тур
27 апреля, суббота 22:00 Локерен 0:0 Генк
3 тур
13 апреля, суббота 22:00 Генк 2:1 Локерен
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
18 тур
2 декабря, воскресенье 17:30 Локерен 3:4 Генк
3 тур
12 августа, воскресенье 20:00 Генк 1:0 Локерен
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
25 тур
11 февраля, суббота 21:00 Генк 0:1 Локерен
10 тур
15 октября, суббота 20:00 Локерен 3:1 Генк
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
Плей-офф I, 1 тур
3 апреля, воскресенье 22:30 Генк 2:1 Локерен
22 тур
30 декабря, четверг 22:30 Локерен 2:2 Генк
7 тур
18 сентября, суббота 22:00 Генк 3:1 Локерен
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
27 тур
19 февраля, пятница 22:30 Генк 3:1 Локерен
12 тур
23 октября, пятница 22:30 Локерен 0:2 Генк
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Генк 30 18 9 3 63:31 +32 63
2. Брюгге 30 16 8 6 64:32 +32 56
3. Стандард 30 15 8 7 49:35 +14 53
4. Андерлехт 30 15 6 9 49:34 +15 51
5. Гент 30 15 5 10 53:45 +8 50
6. Антверпен 30 14 7 9 39:34 +5 49
7. Сент-Труйден 30 12 11 7 47:36 +11 47
8. Кортрейк 30 12 7 11 44:42 +2 43
9. Шарлеруа 30 12 6 12 43:43 0 42
10. Мускрон 30 11 7 12 33:33 0 40
11. Зюлте-Варегем 30 8 9 13 49:60 -11 33
12. Эйпен 30 10 2 18 34:57 -23 32
13. Серкль Брюгге 30 7 7 16 35:59 -24 28
14. Ваасланд-Беверен 30 5 12 13 37:50 -13 27
15. Остенде 30 6 9 15 29:52 -23 27
16. Локерен 30 5 5 20 28:53 -25 20
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