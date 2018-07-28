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Мидтьюлланд - Эсбьерг

28.07.2018, Суббота, 17:00 мск Хернинг, стадион МКХ Арена Дания. Суперлига, 3 тур Мидтьюлланд - Эсбьерг
Дания. Суперлига (2016/2017)
14 тур
24 октября, понедельник 20:00 Эсбьерг 1:3 Мидтьюлланд
8 тур
9 сентября, пятница 21:15 Мидтьюлланд 3:0 Эсбьерг
Дания. Суперлига (2015/2016)
25 тур
18 апреля, понедельник 20:00 Эсбьерг 0:2 Мидтьюлланд
15 тур
8 ноября, воскресенье 18:00 Мидтьюлланд 5:1 Эсбьерг
6 тур
23 августа, воскресенье 21:30 Эсбьерг 1:1 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2014/2015)
23 тур
5 апреля, воскресенье 20:00 Эсбьерг 3:3 Мидтьюлланд
20 тур
8 марта, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 3:0 Эсбьерг
6 тур
31 августа, воскресенье 17:00 Мидтьюлланд 2:0 Эсбьерг
Дания. Суперлига (2013/2014)
29 тур
28 апреля, понедельник 21:00 Эсбьерг 0:0 Мидтьюлланд
14 тур
3 ноября, воскресенье 22:00 Мидтьюлланд 3:0 Эсбьерг
7 тур
1 сентября, воскресенье 17:00 Эсбьерг 1:1 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
28 тур
22 апреля, понедельник 21:00 Эсбьерг 0:1 Мидтьюлланд
16 тур
12 ноября, понедельник 22:00 Мидтьюлланд 0:0 Эсбьерг
8 тур
2 сентября, воскресенье 17:00 Мидтьюлланд 1:0 Эсбьерг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
27 тур
24 апреля, воскресенье 17:00 Эсбьерг 0:1 Мидтьюлланд
13 тур
23 октября, суббота 19:00 Мидтьюлланд 2:2 Эсбьерг
4 тур
7 августа, суббота 19:00 Эсбьерг 0:3 Мидтьюлланд
Чемпионат Дании (2009/2010)
26 тур
11 апреля, воскресенье 18:00 Эсбьерг 2:1 Мидтьюлланд
16 тур
21 ноября, суббота 19:00 Мидтьюлланд 3:0 Эсбьерг
1 тур
18 июля, суббота 00:00 Мидтьюлланд 0:0 Эсбьерг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 4 3 65:23 +42 61
2. Мидтьюлланд 26 18 6 2 62:26 +36 60
3. Оденсе 26 12 6 8 35:31 +4 42
4. Брондбю 26 11 6 9 44:39 +5 39
5. Эсбьерг 26 11 5 10 32:35 -3 38
6. Нордшелланд 26 9 9 8 42:39 +3 36
7. Ольборг 26 9 9 8 38:35 +3 36
8. Рандерс 26 9 7 10 29:34 -5 34
9. Орхус 26 7 10 9 31:34 -3 31
10. Хорсенс 26 8 7 11 31:45 -14 31
11. Сендерийск 26 7 7 12 30:37 -7 28
12. Хобро 26 5 6 15 22:45 -23 21
13. Вендсюссель 26 4 8 14 23:41 -18 20
14. Вайле 26 4 8 14 22:42 -20 20
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