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Сент-Труйден - Серкль Брюгге

28.07.2018, Суббота, 21:00 мск Брюссель, стадион Штайен Бельгия. Про-Лига, 1 тур Сент-Труйден - Серкль Брюгге
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
24 тур
4 февраля, суббота 23:00 Сент-Труйден 0:1 Серкль Брюгге
9 тур
1 октября, суббота 22:00 Серкль Брюгге 2:2 Сент-Труйден
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
Плей-офф II A, 6 тур
7 мая, суббота 22:00 Серкль Брюгге 1:0 Сент-Труйден
Плей-офф II A, 2 тур
9 апреля, суббота 22:00 Сент-Труйден 1:1 Серкль Брюгге
22 тур
27 февраля, воскресенье 22:00 Сент-Труйден 0:3 Серкль Брюгге
7 тур
18 сентября, суббота 22:00 Серкль Брюгге 4:2 Сент-Труйден
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
30 тур
21 марта, воскресенье 22:00 Серкль Брюгге 3:1 Сент-Труйден
15 тур
21 ноября, суббота 22:00 Сент-Труйден 1:1 Серкль Брюгге
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Генк 30 18 9 3 63:31 +32 63
2. Брюгге 30 16 8 6 64:32 +32 56
3. Стандард 30 15 8 7 49:35 +14 53
4. Андерлехт 30 15 6 9 49:34 +15 51
5. Гент 30 15 5 10 53:45 +8 50
6. Антверпен 30 14 7 9 39:34 +5 49
7. Сент-Труйден 30 12 11 7 47:36 +11 47
8. Кортрейк 30 12 7 11 44:42 +2 43
9. Шарлеруа 30 12 6 12 43:43 0 42
10. Мускрон 30 11 7 12 33:33 0 40
11. Зюлте-Варегем 30 8 9 13 49:60 -11 33
12. Эйпен 30 10 2 18 34:57 -23 32
13. Серкль Брюгге 30 7 7 16 35:59 -24 28
14. Ваасланд-Беверен 30 5 12 13 37:50 -13 27
15. Остенде 30 6 9 15 29:52 -23 27
16. Локерен 30 5 5 20 28:53 -25 20
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