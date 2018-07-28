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Кортрейк - Андерлехт

28.07.2018, Суббота, 19:00 мск Кортрейк, стадион Гульден спорен Бельгия. Про-Лига, 1 тур Кортрейк - Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
16 тур
26 ноября, воскресенье 20:00 Андерлехт 4:0 Кортрейк
7 тур
16 сентября, суббота 19:00 Кортрейк 2:2 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
17 тур
4 декабря, воскресенье 16:30 Кортрейк 1:3 Андерлехт
2 тур
7 августа, воскресенье 19:00 Андерлехт 5:1 Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
30 тур
13 марта, воскресенье 20:00 Андерлехт 3:0 Кортрейк
13 тур
29 октября, четверг 22:30 Кортрейк 1:1 Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2014/2015), группа A
9 тур
21 мая, четверг 21:30 Кортрейк 2:2 Андерлехт
4 тур
25 апреля, суббота 21:30 Андерлехт 5:1 Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
28 тур
1 марта, воскресенье 20:00 Андерлехт 2:0 Кортрейк
13 тур
29 октября, среда 22:30 Кортрейк 2:3 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
25 тур
8 февраля, суббота 21:00 Кортрейк 2:2 Андерлехт
10 тур
6 октября, воскресенье 16:30 Андерлехт 0:1 Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
16 тур
18 ноября, воскресенье 21:00 Андерлехт 1:0 Кортрейк
1 тур
28 июля, суббота 20:00 Кортрейк 1:1 Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа A
Плей-офф, 9 тур
10 мая, четверг 22:30 Кортрейк 2:0 Андерлехт
Плей-офф, 1 тур
1 апреля, воскресенье 20:00 Андерлехт 1:1 Кортрейк
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
21 тур
21 января, суббота 21:00 Кортрейк 0:1 Андерлехт
6 тур
11 сентября, воскресенье 20:00 Андерлехт 2:0 Кортрейк
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
22 тур
29 декабря, среда 20:00 Кортрейк 0:2 Андерлехт
7 тур
19 сентября, воскресенье 23:00 Андерлехт 3:0 Кортрейк
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
Плей-офф I, 9 тур
5 мая, среда 22:30 Кортрейк 1:3 Андерлехт
Плей-офф I, 5 тур
14 апреля, среда 22:30 Андерлехт 1:0 Кортрейк
16 тур
27 ноября, пятница 22:30 Андерлехт 1:0 Кортрейк
1 тур
1 августа, суббота 22:00 Кортрейк 0:2 Андерлехт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Генк 30 18 9 3 63:31 +32 63
2. Брюгге 30 16 8 6 64:32 +32 56
3. Стандард 30 15 8 7 49:35 +14 53
4. Андерлехт 30 15 6 9 49:34 +15 51
5. Гент 30 15 5 10 53:45 +8 50
6. Антверпен 30 14 7 9 39:34 +5 49
7. Сент-Труйден 30 12 11 7 47:36 +11 47
8. Кортрейк 30 12 7 11 44:42 +2 43
9. Шарлеруа 30 12 6 12 43:43 0 42
10. Мускрон 30 11 7 12 33:33 0 40
11. Зюлте-Варегем 30 8 9 13 49:60 -11 33
12. Эйпен 30 10 2 18 34:57 -23 32
13. Серкль Брюгге 30 7 7 16 35:59 -24 28
14. Ваасланд-Беверен 30 5 12 13 37:50 -13 27
15. Остенде 30 6 9 15 29:52 -23 27
16. Локерен 30 5 5 20 28:53 -25 20
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