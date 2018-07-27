Введите ваш ник на сайте

Сендерийск - Хорсенс

27.07.2018, Пятница, 20:00 мск Сендерийск, стадион Хадерслев Идретспарк Дания. Суперлига, 3 тур Сендерийск - Хорсенс
Дания. Суперлига (2017/2018)
19 тур
8 декабря, пятница 21:00 Хорсенс 2:1 Сендерийск
9 тур
16 сентября, суббота 17:00 Сендерийск 2:2 Хорсенс
Дания. Суперлига (2016/2017)
15 тур
30 октября, воскресенье 15:00 Сендерийск 2:0 Хорсенс
2 тур
24 июля, воскресенье 13:00 Хорсенс 1:1 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
32 тур
16 мая, четверг 21:00 Сендерийск 4:2 Хорсенс
19 тур
30 ноября, пятница 21:30 Хорсенс 1:3 Сендерийск
4 тур
6 августа, понедельник 21:00 Сендерийск 0:2 Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
29 тур
3 мая, четверг 20:00 Хорсенс 5:0 Сендерийск
13 тур
23 октября, воскресенье 16:00 Сендерийск 1:4 Хорсенс
8 тур
11 сентября, воскресенье 18:00 Сендерийск 1:3 Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
25 тур
17 апреля, воскресенье 16:00 Хорсенс 1:1 Сендерийск
17 тур
21 ноября, воскресенье 18:00 Сендерийск 0:3 Хорсенс
6 тур
22 августа, воскресенье 16:00 Сендерийск 2:0 Хорсенс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 4 3 65:23 +42 61
2. Мидтьюлланд 26 18 6 2 62:26 +36 60
3. Оденсе 26 12 6 8 35:31 +4 42
4. Брондбю 26 11 6 9 44:39 +5 39
5. Эсбьерг 26 11 5 10 32:35 -3 38
6. Нордшелланд 26 9 9 8 42:39 +3 36
7. Ольборг 26 9 9 8 38:35 +3 36
8. Рандерс 26 9 7 10 29:34 -5 34
9. Орхус 26 7 10 9 31:34 -3 31
10. Хорсенс 26 8 7 11 31:45 -14 31
11. Сендерийск 26 7 7 12 30:37 -7 28
12. Хобро 26 5 6 15 22:45 -23 21
13. Вендсюссель 26 4 8 14 23:41 -18 20
14. Вайле 26 4 8 14 22:42 -20 20
...
  • Читайте нас: 