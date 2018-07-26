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Торпедо Вл - Коломна

26.07.2018, Четверг, 18:00 мск Владимир, стадион Торпедо Россия. ПФЛ. Зона Запад, 2 тур Торпедо Вл - Коломна
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018)
20 тур
21 апреля, суббота 14:00 Коломна 1:2 Торпедо Вл
8 тур
8 сентября, пятница 18:00 Торпедо Вл 4:1 Коломна
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017)
20 тур
22 апреля, суббота 15:00 Торпедо Вл 2:1 Коломна
8 тур
10 сентября, суббота 14:00 Коломна 0:0 Торпедо Вл
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016)
20 тур
10 апреля, воскресенье 16:00 Торпедо Вл 2:1 Коломна
6 тур
25 августа, вторник 17:30 Коломна 1:3 Торпедо Вл
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
29 тур
30 мая, суббота 17:00 Торпедо Вл 4:0 Коломна
15 тур
11 октября, суббота 15:30 Коломна 0:1 Торпедо Вл
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014)
24 тур
5 ноября, вторник 14:00 Коломна 3:3 Торпедо Вл
14 тур
17 сентября, вторник 18:00 Торпедо Вл 4:1 Коломна
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Текстильщик Ив 24 17 4 3 42:20 +22 55
2. Казанка 24 16 4 4 53:27 +26 52
3. Велес 24 15 4 5 44:18 +26 49
4. Олимп-Долгопрудный 24 12 4 8 43:21 +22 40
5. Ленинградец 24 11 4 9 32:28 +4 37
6. Муром 24 10 6 8 39:37 +2 36
7. Знамя Труда 24 10 4 10 29:27 +2 34
8. Торпедо Вл 24 9 6 9 31:27 +4 33
9. Псков-747 24 9 2 13 34:42 -8 29
10. Луки-Энергия 24 8 5 11 22:24 -2 29
11. Коломна 24 6 3 15 26:56 -30 21
12. ЦРФСО 24 4 2 18 16:59 -43 14
13. Чертаново (мол) 24 3 4 17 26:51 -25 13
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