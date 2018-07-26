КАМАЗ - Лада-Тольятти

|25 тур
|21 мая, понедельник
|18:30
|КАМАЗ
|3:1
|Лада-Тольятти
|13 тур
|6 октября, пятница
|17:30
|Лада-Тольятти
|0:3
|КАМАЗ
|25 тур
|21 мая, понедельник
|18:30
|КАМАЗ
|3:1
|Лада-Тольятти
|13 тур
|6 октября, пятница
|17:30
|Лада-Тольятти
|0:3
|КАМАЗ
|23 тур
|13 мая, суббота
|17:00
|КАМАЗ
|0:0
|Лада-Тольятти
|14 тур
|6 октября, четверг
|18:00
|КАМАЗ
|1:0
|Лада-Тольятти
|6 тур
|22 августа, понедельник
|17:00
|Лада-Тольятти
|0:0
|КАМАЗ
|16 тур
|16 октября, четверг
|18:00
|КАМАЗ
|3:0
|Лада-Тольятти
|6 тур
|21 августа, четверг
|18:30
|Лада-Тольятти
|0:0
|КАМАЗ
|21 тур
|30 апреля, среда
|18:30
|Лада-Тольятти
|0:1
|КАМАЗ
|11 тур
|19 сентября, четверг
|18:00
|КАМАЗ
|3:2
|Лада-Тольятти
|1/256 финала
|12 июля, пятница
|18:30
|Лада-Тольятти
|1:0
|КАМАЗ
|30 тур
|27 мая, понедельник
|18:30
|Лада-Тольятти
|2:0
|КАМАЗ
|14 тур
|1 октября, понедельник
|18:00
|КАМАЗ
|0:1
|Лада-Тольятти
|26 тур
|7 сентября, суббота
|00:00
|КАМАЗ
|2:0
|Лада-Тольятти
|9 тур
|27 апреля, суббота
|00:00
|Лада-Тольятти
|1:0
|КАМАЗ
|18 тур
|3 августа, среда
|00:00
|КАМАЗ
|1:0
|Лада-Тольятти
|11 тур
|10 мая, вторник
|00:00
|Лада-Тольятти
|2:4
|КАМАЗ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Нефтехимик
|23
|18
|3
|2
|48:12
|+36
|57
|2.
|КАМАЗ
|23
|11
|6
|6
|39:24
|+15
|39
|3.
|Сызрань-2003
|23
|12
|2
|9
|28:26
|+2
|38
|4.
|Волга Ул
|23
|10
|4
|9
|24:22
|+2
|34
|5.
|Носта
|23
|10
|4
|9
|35:39
|-4
|34
|6.
|Звезда
|23
|9
|7
|7
|37:32
|+5
|34
|7.
|Зенит Иж
|23
|8
|7
|8
|29:28
|+1
|31
|8.
|Урал-2
|24
|7
|6
|11
|38:40
|-2
|27
|9.
|Челябинск
|23
|6
|7
|10
|25:24
|+1
|25
|10.
|Уфа-2
|22
|4
|5
|13
|20:40
|-20
|17
|11.
|Лада-Тольятти
|22
|3
|5
|14
|16:52
|-36
|14