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КАМАЗ - Лада-Тольятти

26.07.2018, Четверг, 18:30 мск Набережные Челны, стадион КАМАЗ Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 2 тур КАМАЗ - Лада-Тольятти
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
25 тур
21 мая, понедельник 18:30 КАМАЗ 3:1 Лада-Тольятти
13 тур
6 октября, пятница 17:30 Лада-Тольятти 0:3 КАМАЗ
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
23 тур
13 мая, суббота 17:00 КАМАЗ 0:0 Лада-Тольятти
14 тур
6 октября, четверг 18:00 КАМАЗ 1:0 Лада-Тольятти
6 тур
22 августа, понедельник 17:00 Лада-Тольятти 0:0 КАМАЗ
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
16 тур
16 октября, четверг 18:00 КАМАЗ 3:0 Лада-Тольятти
6 тур
21 августа, четверг 18:30 Лада-Тольятти 0:0 КАМАЗ
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
21 тур
30 апреля, среда 18:30 Лада-Тольятти 0:1 КАМАЗ
11 тур
19 сентября, четверг 18:00 КАМАЗ 3:2 Лада-Тольятти
Россия. Кубок (2013/2014)
1/256 финала
12 июля, пятница 18:30 Лада-Тольятти 1:0 КАМАЗ
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
30 тур
27 мая, понедельник 18:30 Лада-Тольятти 2:0 КАМАЗ
14 тур
1 октября, понедельник 18:00 КАМАЗ 0:1 Лада-Тольятти
Чемпионат России 1996
26 тур
7 сентября, суббота 00:00 КАМАЗ 2:0 Лада-Тольятти
9 тур
27 апреля, суббота 00:00 Лада-Тольятти 1:0 КАМАЗ
Чемпионат России 1994
18 тур
3 августа, среда 00:00 КАМАЗ 1:0 Лада-Тольятти
11 тур
10 мая, вторник 00:00 Лада-Тольятти 2:4 КАМАЗ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нефтехимик 23 18 3 2 48:12 +36 57
2. КАМАЗ 23 11 6 6 39:24 +15 39
3. Сызрань-2003 23 12 2 9 28:26 +2 38
4. Волга Ул 23 10 4 9 24:22 +2 34
5. Носта 23 10 4 9 35:39 -4 34
6. Звезда 23 9 7 7 37:32 +5 34
7. Зенит Иж 23 8 7 8 29:28 +1 31
8. Урал-2 24 7 6 11 38:40 -2 27
9. Челябинск 23 6 7 10 25:24 +1 25
10. Уфа-2 22 4 5 13 20:40 -20 17
11. Лада-Тольятти 22 3 5 14 16:52 -36 14
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