Торпедо - Строгино

|16 тур
|4 ноября, суббота
|17:00
|Строгино
|2:2
|Торпедо
|4 тур
|11 августа, пятница
|18:30
|Торпедо
|1:2
|Строгино
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Торпедо М
|26
|20
|5
|1
|48:17
|+31
|65
|2.
|Сокол
|26
|18
|4
|4
|49:18
|+31
|58
|3.
|Металлург Лп
|26
|15
|6
|5
|47:25
|+22
|51
|4.
|Динамо Бр
|26
|15
|3
|8
|40:21
|+19
|48
|5.
|Зоркий
|26
|10
|6
|10
|40:34
|+6
|36
|6.
|Калуга
|26
|10
|6
|10
|30:29
|+1
|36
|7.
|Химик-Арсенал
|26
|9
|5
|12
|24:33
|-9
|32
|8.
|Рязань
|26
|8
|7
|11
|26:31
|-5
|31
|9.
|Квант
|26
|7
|10
|9
|35:36
|-1
|31
|10.
|Салют
|26
|7
|10
|9
|26:30
|-4
|31
|11.
|Ротор (мол)
|26
|9
|3
|14
|30:47
|-17
|30
|12.
|Сатурн
|26
|5
|8
|13
|23:40
|-17
|23
|13.
|Строгино
|26
|5
|2
|19
|21:45
|-24
|17
|14.
|Химки-2
|26
|1
|11
|14
|22:55
|-33
|14