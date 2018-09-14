Рубин (мол) - Енисей (мол)

|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ЦСКА (мол)
|30
|22
|5
|3
|69:19
|+50
|71
|2.
|Спартак М (мол)
|30
|19
|4
|7
|60:34
|+26
|61
|3.
|Динамо М (мол)
|30
|18
|4
|8
|58:30
|+28
|58
|4.
|Арсенал Т (мол)
|30
|18
|3
|9
|53:36
|+17
|57
|5.
|Зенит (мол)
|30
|17
|6
|7
|61:37
|+24
|57
|6.
|Локомотив (мол)
|30
|17
|5
|8
|59:37
|+22
|56
|7.
|Краснодар (мол)
|30
|15
|9
|6
|52:31
|+21
|54
|8.
|Кр. Советов (мол)
|30
|13
|5
|12
|51:41
|+10
|44
|9.
|Ростов (мол)
|30
|11
|4
|15
|40:43
|-3
|37
|10.
|Рубин (мол)
|30
|9
|6
|15
|33:46
|-13
|33
|11.
|Енисей (мол)
|30
|8
|9
|13
|28:36
|-8
|33
|12.
|Ахмат (мол)
|30
|8
|7
|15
|40:51
|-11
|31
|13.
|Уфа (мол)
|30
|6
|5
|19
|25:82
|-57
|23
|14.
|Урал (мол)
|29
|5
|5
|19
|36:71
|-35
|20
|15.
|Анжи (мол)
|29
|4
|7
|18
|23:54
|-31
|19
|16.
|Оренбург (мол)
|30
|4
|6
|20
|24:64
|-40
|18