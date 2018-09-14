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Локомотив (мол) - Динамо (мол)

14.09.2018, Пятница, 12:00 мск Москва, стадион Локомотив-Перово Россия. Молодежное первенство, 7 тур Локомотив (мол) - Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
26 тур
13 апреля, пятница 14:00 Динамо (мол) 1:2 Локомотив (мол)
12 тур
30 сентября, суббота 18:00 Локомотив (мол) 0:0 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
17 тур
29 ноября, воскресенье 14:00 Динамо (мол) 3:1 Локомотив (мол)
3 тур
1 августа, суббота 13:00 Локомотив (мол) 1:1 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
21 тур
3 апреля, пятница 16:00 Динамо (мол) 3:1 Локомотив (мол)
12 тур
1 ноября, суббота 12:00 Локомотив (мол) 2:6 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
17 тур
23 ноября, суббота 13:00 Локомотив (мол) 4:2 Динамо (мол)
9 тур
20 сентября, пятница 15:00 Динамо (мол) 3:0 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
20 тур
8 марта, пятница 14:00 Динамо (мол) 2:1 Локомотив (мол)
6 тур
24 августа, пятница 16:00 Локомотив (мол) 1:2 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа A
Второй этап, 13 тур
5 мая, суббота 14:00 Динамо (мол) 5:0 Локомотив (мол)
Второй этап, 7 тур
31 марта, суббота 14:00 Локомотив (мол) 1:3 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
16 тур
25 июня, суббота 14:00 Динамо (мол) 0:2 Локомотив (мол)
1 тур
11 марта, пятница 14:00 Локомотив (мол) 1:1 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
18 тур
21 августа, суббота 13:00 Динамо (мол) 2:1 Локомотив (мол)
4 тур
3 апреля, суббота 14:00 Локомотив (мол) 0:1 Динамо (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
29 тур
20 ноября, пятница 13:00 Динамо (мол) 0:0 Локомотив (мол)
15 тур
24 июля, пятница 14:00 Локомотив (мол) 1:1 Динамо (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА (мол) 30 22 5 3 69:19 +50 71
2. Спартак М (мол) 30 19 4 7 60:34 +26 61
3. Динамо М (мол) 30 18 4 8 58:30 +28 58
4. Арсенал Т (мол) 30 18 3 9 53:36 +17 57
5. Зенит (мол) 30 17 6 7 61:37 +24 57
6. Локомотив (мол) 30 17 5 8 59:37 +22 56
7. Краснодар (мол) 30 15 9 6 52:31 +21 54
8. Кр. Советов (мол) 30 13 5 12 51:41 +10 44
9. Ростов (мол) 30 11 4 15 40:43 -3 37
10. Рубин (мол) 30 9 6 15 33:46 -13 33
11. Енисей (мол) 30 8 9 13 28:36 -8 33
12. Ахмат (мол) 30 8 7 15 40:51 -11 31
13. Уфа (мол) 30 6 5 19 25:82 -57 23
14. Урал (мол) 29 5 5 19 36:71 -35 20
15. Анжи (мол) 29 4 7 18 23:54 -31 19
16. Оренбург (мол) 30 4 6 20 24:64 -40 18
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