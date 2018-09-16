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Анжи (мол) - Краснодар (мол)

16.09.2018, Воскресенье, 11:00 мск Махачкала, стадион Сокол Россия. Молодежное первенство, 7 тур Анжи (мол) - Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
24 тур
31 марта, суббота 15:00 Краснодар (мол) 4:0 Анжи (мол)
10 тур
16 сентября, суббота 12:30 Анжи (мол) 0:3 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
26 тур
1 мая, понедельник 13:00 Краснодар (мол) 6:0 Анжи (мол)
12 тур
29 октября, суббота 12:00 Анжи (мол) 4:1 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
26 тур
30 апреля, суббота 16:00 Краснодар (мол) 2:1 Анжи (мол)
12 тур
17 октября, суббота 14:00 Анжи (мол) 6:0 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
29 тур
10 мая, суббота 15:00 Краснодар (мол) 0:2 Анжи (мол)
6 тур
23 августа, пятница 17:00 Анжи (мол) 0:0 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
22 тур
30 марта, суббота 16:00 Краснодар (мол) 2:0 Анжи (мол)
8 тур
15 сентября, суббота 15:00 Анжи (мол) 1:1 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
16 тур
25 июня, суббота 18:00 Краснодар (мол) 1:1 Анжи (мол)
1 тур
11 марта, пятница 14:00 Анжи (мол) 2:1 Краснодар (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА (мол) 30 22 5 3 69:19 +50 71
2. Спартак М (мол) 30 19 4 7 60:34 +26 61
3. Динамо М (мол) 30 18 4 8 58:30 +28 58
4. Арсенал Т (мол) 30 18 3 9 53:36 +17 57
5. Зенит (мол) 30 17 6 7 61:37 +24 57
6. Локомотив (мол) 30 17 5 8 59:37 +22 56
7. Краснодар (мол) 30 15 9 6 52:31 +21 54
8. Кр. Советов (мол) 30 13 5 12 51:41 +10 44
9. Ростов (мол) 30 11 4 15 40:43 -3 37
10. Рубин (мол) 30 9 6 15 33:46 -13 33
11. Енисей (мол) 30 8 9 13 28:36 -8 33
12. Ахмат (мол) 30 8 7 15 40:51 -11 31
13. Уфа (мол) 30 6 5 19 25:82 -57 23
14. Урал (мол) 29 5 5 19 36:71 -35 20
15. Анжи (мол) 29 4 7 18 23:54 -31 19
16. Оренбург (мол) 30 4 6 20 24:64 -40 18
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