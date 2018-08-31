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ЦСКА (мол) - Урал (мол)

31.08.2018, Пятница, 14:00 мск Москва, стадион Октябрь Россия. Молодежное первенство, 6 тур ЦСКА (мол) - Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
21 тур
2 марта, пятница 15:00 ЦСКА (мол) 2:1 Урал (мол)
7 тур
19 августа, суббота 09:00 Урал (мол) 0:5 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
17 тур
2 декабря, пятница 16:00 ЦСКА (мол) 3:1 Урал (мол)
3 тур
13 августа, суббота 09:00 Урал (мол) 0:1 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
26 тур
28 апреля, четверг 10:00 Урал (мол) 3:4 ЦСКА (мол)
12 тур
16 октября, пятница 15:00 ЦСКА (мол) 2:0 Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
26 тур
3 мая, воскресенье 15:00 ЦСКА (мол) 1:2 Урал (мол)
9 тур
26 сентября, пятница 13:00 Урал (мол) 0:0 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
25 тур
11 апреля, пятница 14:00 ЦСКА (мол) 4:1 Урал (мол)
1 тур
16 июля, вторник 16:00 Урал (мол) 0:3 ЦСКА (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА (мол) 30 22 5 3 69:19 +50 71
2. Спартак М (мол) 30 19 4 7 60:34 +26 61
3. Динамо М (мол) 30 18 4 8 58:30 +28 58
4. Арсенал Т (мол) 30 18 3 9 53:36 +17 57
5. Зенит (мол) 30 17 6 7 61:37 +24 57
6. Локомотив (мол) 30 17 5 8 59:37 +22 56
7. Краснодар (мол) 30 15 9 6 52:31 +21 54
8. Кр. Советов (мол) 30 13 5 12 51:41 +10 44
9. Ростов (мол) 30 11 4 15 40:43 -3 37
10. Рубин (мол) 30 9 6 15 33:46 -13 33
11. Енисей (мол) 30 8 9 13 28:36 -8 33
12. Ахмат (мол) 30 8 7 15 40:51 -11 31
13. Уфа (мол) 30 6 5 19 25:82 -57 23
14. Урал (мол) 29 5 5 19 36:71 -35 20
15. Анжи (мол) 29 4 7 18 23:54 -31 19
16. Оренбург (мол) 30 4 6 20 24:64 -40 18
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 31 августа 2018, 10:07

    поставил 777 баллов на победу ЦСКА

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