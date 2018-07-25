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Динамо - Ангушт

25.07.2018, Среда, 19:00 мск Ставрополь, стадион Динамо Россия. ПФЛ. Зона Юг, 1 тур Динамо - Ангушт
Россия. Кубок (2018/2019)
1/256 финала
21 июля, суббота 17:00 Динамо 2:0 Ангушт
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
34 тур
27 мая, воскресенье 17:00 Ангушт 0:3 Динамо
1 тур
20 июля, четверг 17:00 Динамо 1:1 Ангушт
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
24 тур
23 апреля, воскресенье 16:00 Ангушт 1:3 Динамо
10 тур
2 октября, воскресенье 16:00 Динамо 0:1 Ангушт
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
21 тур
25 апреля, понедельник 16:00 Ангушт 0:0 Динамо
9 тур
14 сентября, понедельник 18:00 Динамо 1:0 Ангушт
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
25 тур
23 октября, воскресенье 16:00 Динамо 1:0 Ангушт
9 тур
21 июня, вторник 00:00 Ангушт 2:1 Динамо
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010
31 тур
18 октября, понедельник 15:30 Ангушт 2:2 Динамо
15 тур
10 июля, суббота 18:00 Динамо 0:0 Ангушт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Чайка 28 21 7 0 64:14 +50 70
2. Кубань 28 20 7 1 47:19 +28 67
3. Волгарь 28 18 5 5 48:22 +26 59
4. Черноморец Нв 28 16 4 8 55:23 +32 52
5. Дружба 28 15 0 13 33:36 -3 45
6. Легион 28 11 9 8 30:21 +9 42
7. Спартак Нч 28 10 10 8 38:30 +8 40
8. Биолог-Новокубанск 28 11 4 13 32:39 -7 37
9. Динамо Ст 28 10 4 14 36:48 -12 34
10. Алания 28 9 6 13 35:40 -5 33
11. Машук-КМВ 28 7 8 13 31:40 -9 29
12. Краснодар-3 28 7 7 14 37:51 -14 28
13. СКА 28 5 9 14 19:33 -14 24
14. Ангушт 28 2 9 17 13:47 -34 15
15. Академия им. Понедельника 28 2 3 23 11:66 -55 9
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