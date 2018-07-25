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Машук-КМВ - Черноморец

25.07.2018, Среда, 18:00 мск Пятигорск, стадион Центральный Россия. ПФЛ. Зона Юг, 1 тур Машук-КМВ - Черноморец
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
32 тур
16 мая, среда 16:00 Машук-КМВ 0:2 Черноморец
16 тур
28 октября, суббота 16:00 Черноморец 2:1 Машук-КМВ
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
16 тур
13 ноября, воскресенье 16:00 Черноморец 3:0 Машук-КМВ
2 тур
4 августа, четверг 18:00 Машук-КМВ 0:2 Черноморец
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
25 тур
24 мая, вторник 18:00 Машук-КМВ 1:1 Черноморец
13 тур
11 октября, воскресенье 16:00 Черноморец 2:0 Машук-КМВ
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап (2014/2015), группа A
32 тур
24 мая, воскресенье 17:00 Черноморец 3:3 Машук-КМВ
25 тур
19 апреля, воскресенье 17:00 Машук-КМВ 1:1 Черноморец
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014)
25 тур
15 апреля, вторник 17:00 Машук-КМВ 0:2 Черноморец
9 тур
28 августа, среда 19:00 Черноморец 4:0 Машук-КМВ
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
28 тур
6 мая, понедельник 17:30 Машук-КМВ 1:2 Черноморец
12 тур
19 сентября, среда 18:00 Черноморец 1:1 Машук-КМВ
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010
33 тур
30 октября, суббота 15:00 Черноморец 2:1 Машук-КМВ
17 тур
22 июля, четверг 18:00 Машук-КМВ 2:1 Черноморец
Россия. Первый дивизион 2008
44 тур
6 ноября, четверг 19:00 Черноморец 3:2 Машук-КМВ
2 тур
30 марта, воскресенье 17:00 Машук-КМВ 0:0 Черноморец
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Чайка 28 21 7 0 64:14 +50 70
2. Кубань 28 20 7 1 47:19 +28 67
3. Волгарь 28 18 5 5 48:22 +26 59
4. Черноморец Нв 28 16 4 8 55:23 +32 52
5. Дружба 28 15 0 13 33:36 -3 45
6. Легион 28 11 9 8 30:21 +9 42
7. Спартак Нч 28 10 10 8 38:30 +8 40
8. Биолог-Новокубанск 28 11 4 13 32:39 -7 37
9. Динамо Ст 28 10 4 14 36:48 -12 34
10. Алания 28 9 6 13 35:40 -5 33
11. Машук-КМВ 28 7 8 13 31:40 -9 29
12. Краснодар-3 28 7 7 14 37:51 -14 28
13. СКА 28 5 9 14 19:33 -14 24
14. Ангушт 28 2 9 17 13:47 -34 15
15. Академия им. Понедельника 28 2 3 23 11:66 -55 9
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