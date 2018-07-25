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Селтик - Русенборг

25.07.2018, Среда, 21:45 мск Глазго, стадион Селтик Парк Лига чемпионов, 2 раунд , первый матч Селтик - Русенборг
Лига чемпионов (2017/2018)
3 раунд
ответный матч		 2 августа, среда 21:45 Русенборг 0:1 Селтик
Лига чемпионов (2017/2018)
3 раунд
первый матч		 26 июля, среда 21:45 Селтик 0:0 Русенборг
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