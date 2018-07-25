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Аякс - Штурм

25.07.2018, Среда, 21:30 мск Амстердам, стадион Йохан Кройф Арена Лига чемпионов, 2 раунд , первый матч Аякс - Штурм
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 6 4 2 0 15:5 +10 14
2. Аякс 6 3 3 0 11:5 +6 12
3. Бенфика 6 2 1 3 6:11 -5 7
4. АЕК 6 0 0 6 2:13 -11 0
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