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Лудогорец - Фехервар

25.07.2018, Среда, 20:00 мск Разград, стадион Арена Хувефарма Лига чемпионов, 2 раунд , первый матч Лудогорец - Фехервар
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