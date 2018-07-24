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Астана - Мидтьюлланд

24.07.2018, Вторник, 17:00 мск Астана, стадион Астана Арена Лига чемпионов, 2 раунд , первый матч Астана - Мидтьюлланд
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