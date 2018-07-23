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Черноморец - Олимпик

23.07.2018, Понедельник, 19:00 мск Одесса, стадион Черноморец Украина. Премьер-лига, 1 тур Черноморец - Олимпик
Украина. Плей-офф (2017/2018), группа B
31 тур
12 мая, суббота 17:00 Олимпик 1:0 Черноморец
26 тур
7 апреля, суббота 17:00 Черноморец 3:1 Олимпик
Украина. Премьер-лига (2017/2018)
16 тур
19 ноября, воскресенье 20:30 Черноморец 2:1 Олимпик
5 тур
13 августа, воскресенье 19:30 Олимпик 1:0 Черноморец
Украина. Плей-офф (2016/2017), группа A
6 тур
6 мая, суббота 14:00 Олимпик 1:0 Черноморец
1 тур
1 апреля, суббота 17:00 Черноморец 0:0 Олимпик
Украина. Премьер-Лига (2016/2017)
15 тур
19 ноября, суббота 15:00 Олимпик 1:0 Черноморец
4 тур
14 августа, воскресенье 17:00 Черноморец 3:0 Олимпик
Украина. Премьер-Лига (2015/2016)
14 тур
7 ноября, суббота 15:00 Черноморец 0:2 Олимпик
1 тур
18 июля, суббота 17:00 Олимпик 2:2 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
14 тур
29 ноября, суббота 15:00 Олимпик 2:1 Черноморец
1 тур
26 июля, суббота 20:00 Черноморец 4:0 Олимпик
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 23 19 3 1 53:9 +44 60
2. Динамо К 23 17 2 4 43:13 +30 53
3. Александрия 23 12 5 6 31:20 +11 41
4. Мариуполь 23 9 6 8 27:35 -8 33
5. Заря 23 8 8 7 30:23 +7 32
6. Десна 23 9 4 10 25:24 +1 31
7. Львов 23 7 9 7 21:23 -2 30
8. Ворскла 23 9 2 12 18:32 -14 29
9. Карпаты 23 6 6 11 30:37 -7 24
10. Олимпик Дн 23 4 8 11 25:35 -10 20
11. Черноморец Од 23 4 4 15 13:37 -24 16
12. Арсенал К 23 4 3 16 15:43 -28 15
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