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Атом - Металлург Л

22.07.2018, Воскресенье, 18:00 мск Россия. Кубок, 1/256 финала Атом - Металлург Л
Россия. Кубок (2016/2017)
1/128 финала
24 июля, воскресенье 18:00 Металлург Л 3:2 Атом
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