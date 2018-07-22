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Сигма - Славия

22.07.2018, Воскресенье, 19:00 мск Олумоуц, стадион Андрув стадион Чехия. Синот Лига, 1 тур Сигма - Славия
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
20 тур
11 марта, воскресенье 17:00 Славия 3:1 Сигма
6 тур
9 сентября, суббота 19:00 Сигма 1:1 Славия
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
25 тур
16 апреля, суббота 18:00 Сигма 1:1 Славия
11 тур
23 октября, пятница 21:15 Славия 0:2 Сигма
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
17 тур
22 февраля, суббота 23:15 Сигма 5:1 Славия
3 тур
5 августа, понедельник 20:00 Славия 2:3 Сигма
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
17 тур
24 февраля, воскресенье 20:00 Сигма 2:1 Славия
3 тур
10 августа, пятница 22:15 Славия 1:1 Сигма
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
23 тур
1 апреля, воскресенье 19:00 Сигма 1:0 Славия
9 тур
2 октября, воскресенье 17:00 Славия 1:0 Сигма
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
21 тур
20 марта, воскресенье 19:00 Сигма 0:0 Славия
7 тур
27 августа, пятница 19:30 Славия 1:1 Сигма
Чемпионат Чехии (2009/2010)
26 тур
25 апреля, воскресенье 19:00 Сигма 3:1 Славия
12 тур
26 октября, понедельник 19:30 Славия 1:2 Сигма
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 30 23 3 4 72:23 +49 72
2. Виктория П 30 21 5 4 47:27 +20 68
3. Спарта 30 17 6 7 52:27 +25 57
4. Яблонец 30 15 6 9 53:26 +27 51
5. Баник 30 13 6 11 38:36 +2 45
6. Млада Болеслав 30 11 9 10 52:44 +8 42
7. Слован Л 30 11 9 10 33:28 +5 42
8. Сигма 30 12 4 14 37:43 -6 40
9. Фастав 30 12 3 15 32:40 -8 39
10. Теплице 30 10 6 14 32:42 -10 36
11. Богемианс 1905 30 8 10 12 29:37 -8 34
12. Словацко 30 10 4 16 32:45 -13 34
13. Опава 30 9 6 15 39:49 -10 33
14. Пршибрам 30 8 7 15 33:63 -30 31
15. Карвина 30 8 5 17 39:53 -14 29
16. Дукла П 30 5 5 20 25:62 -37 20
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