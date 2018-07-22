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Богемианс 1905 - Словацко

22.07.2018, Воскресенье, 16:00 мск Прага, стадион Доличек Чехия. Синот Лига, 1 тур Богемианс 1905 - Словацко
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
20 тур
10 марта, суббота 17:00 Словацко 1:0 Богемианс 1905
6 тур
9 сентября, суббота 18:00 Богемианс 1905 1:0 Словацко
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
18 тур
25 февраля, суббота 18:30 Богемианс 1905 0:0 Словацко
4 тур
20 августа, суббота 17:00 Словацко 2:0 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
22 тур
19 марта, суббота 17:00 Богемианс 1905 2:0 Словацко
8 тур
26 сентября, суббота 16:30 Словацко 1:0 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
16 тур
29 ноября, суббота 22:15 Богемианс 1905 1:2 Словацко
2 тур
2 августа, суббота 19:00 Словацко 4:1 Богемианс 1905
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
19 тур
8 марта, суббота 20:00 Словацко 1:0 Богемианс 1905
5 тур
19 августа, понедельник 20:00 Богемианс 1905 1:1 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
20 тур
10 марта, суббота 20:00 Словацко 3:2 Богемианс 1905
6 тур
11 сентября, воскресенье 19:00 Богемианс 1905 1:1 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
18 тур
26 февраля, суббота 18:00 Словацко 1:3 Богемианс 1905
4 тур
7 августа, суббота 20:00 Богемианс 1905 1:0 Словацко
Чемпионат Чехии (2009/2010)
25 тур
17 апреля, суббота 20:00 Словацко 1:1 Богемианс 1905
11 тур
18 октября, воскресенье 19:00 Богемианс 1905 0:1 Словацко
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 30 23 3 4 72:23 +49 72
2. Виктория П 30 21 5 4 47:27 +20 68
3. Спарта 30 17 6 7 52:27 +25 57
4. Яблонец 30 15 6 9 53:26 +27 51
5. Баник 30 13 6 11 38:36 +2 45
6. Млада Болеслав 30 11 9 10 52:44 +8 42
7. Слован Л 30 11 9 10 33:28 +5 42
8. Сигма 30 12 4 14 37:43 -6 40
9. Фастав 30 12 3 15 32:40 -8 39
10. Теплице 30 10 6 14 32:42 -10 36
11. Богемианс 1905 30 8 10 12 29:37 -8 34
12. Словацко 30 10 4 16 32:45 -13 34
13. Опава 30 9 6 15 39:49 -10 33
14. Пршибрам 30 8 7 15 33:63 -30 31
15. Карвина 30 8 5 17 39:53 -14 29
16. Дукла П 30 5 5 20 25:62 -37 20
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