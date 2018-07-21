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Фастав - Млада Болеслав

21.07.2018, Суббота, 18:00 мск Злин, стадион Летна Чехия. Синот Лига, 1 тур Фастав - Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
25 тур
21 апреля, суббота 19:00 Млада Болеслав 0:1 Фастав
11 тур
22 октября, воскресенье 19:00 Фастав 1:5 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
26 тур
29 апреля, суббота 18:00 Фастав 1:2 Млада Болеслав
12 тур
29 октября, суббота 21:15 Млада Болеслав 1:2 Фастав
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
19 тур
27 февраля, суббота 17:00 Фастав 0:2 Млада Болеслав
5 тур
21 августа, пятница 21:15 Млада Болеслав 5:2 Фастав
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 30 23 3 4 72:23 +49 72
2. Виктория П 30 21 5 4 47:27 +20 68
3. Спарта 30 17 6 7 52:27 +25 57
4. Яблонец 30 15 6 9 53:26 +27 51
5. Баник 30 13 6 11 38:36 +2 45
6. Млада Болеслав 30 11 9 10 52:44 +8 42
7. Слован Л 30 11 9 10 33:28 +5 42
8. Сигма 30 12 4 14 37:43 -6 40
9. Фастав 30 12 3 15 32:40 -8 39
10. Теплице 30 10 6 14 32:42 -10 36
11. Богемианс 1905 30 8 10 12 29:37 -8 34
12. Словацко 30 10 4 16 32:45 -13 34
13. Опава 30 9 6 15 39:49 -10 33
14. Пршибрам 30 8 7 15 33:63 -30 31
15. Карвина 30 8 5 17 39:53 -14 29
16. Дукла П 30 5 5 20 25:62 -37 20
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