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Дукла - Виктория

20.07.2018, Пятница, 19:30 мск Прага, стадион Юлишка Чехия. Синот Лига, 1 тур Дукла - Виктория
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
30 тур
26 мая, суббота 17:00 Дукла 1:5 Виктория
1 тур
29 июля, суббота 18:00 Виктория 4:0 Дукла
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
26 тур
29 апреля, суббота 21:15 Виктория 2:0 Дукла
12 тур
30 октября, воскресенье 20:30 Дукла 0:1 Виктория
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
16 тур
6 декабря, воскресенье 20:30 Виктория 3:0 Дукла
2 тур
1 августа, суббота 21:15 Дукла 1:0 Виктория
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
20 тур
15 марта, воскресенье 16:15 Дукла 2:3 Виктория
6 тур
31 августа, воскресенье 19:00 Виктория 2:1 Дукла
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
23 тур
5 апреля, суббота 22:15 Дукла 0:3 Виктория
9 тур
21 сентября, суббота 22:15 Виктория 0:0 Дукла
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
20 тур
17 марта, воскресенье 21:00 Виктория 4:0 Дукла
6 тур
2 сентября, воскресенье 21:30 Дукла 1:4 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
18 тур
26 февраля, воскресенье 20:00 Виктория 1:1 Дукла
4 тур
20 августа, суббота 20:20 Дукла 2:4 Виктория
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 30 23 3 4 72:23 +49 72
2. Виктория П 30 21 5 4 47:27 +20 68
3. Спарта 30 17 6 7 52:27 +25 57
4. Яблонец 30 15 6 9 53:26 +27 51
5. Баник 30 13 6 11 38:36 +2 45
6. Млада Болеслав 30 11 9 10 52:44 +8 42
7. Слован Л 30 11 9 10 33:28 +5 42
8. Сигма 30 12 4 14 37:43 -6 40
9. Фастав 30 12 3 15 32:40 -8 39
10. Теплице 30 10 6 14 32:42 -10 36
11. Богемианс 1905 30 8 10 12 29:37 -8 34
12. Словацко 30 10 4 16 32:45 -13 34
13. Опава 30 9 6 15 39:49 -10 33
14. Пршибрам 30 8 7 15 33:63 -30 31
15. Карвина 30 8 5 17 39:53 -14 29
16. Дукла П 30 5 5 20 25:62 -37 20
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