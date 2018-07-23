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Хобро - Копенгаген

23.07.2018, Понедельник, 20:00 мск Хобро, стадион ДС Арена Дания. Суперлига, 2 тур Хобро - Копенгаген
Дания. Суперлига (2017/2018)
23 тур
28 февраля, среда 22:00 Хобро 0:2 Копенгаген
3 тур
29 июля, суббота 19:00 Копенгаген 0:0 Хобро
Дания. Суперлига (2015/2016)
31 тур
22 мая, воскресенье 17:00 Хобро 4:2 Копенгаген
12 тур
18 октября, воскресенье 19:00 Копенгаген 3:1 Хобро
9 тур
20 сентября, воскресенье 17:00 Копенгаген 1:0 Хобро
Дания. Суперлига (2014/2015)
33 тур
7 июня, воскресенье 17:00 Копенгаген 1:0 Хобро
12 тур
26 октября, воскресенье 19:00 Хобро 0:2 Копенгаген
4 тур
10 августа, воскресенье 19:00 Копенгаген 0:3 Хобро
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 4 3 65:23 +42 61
2. Мидтьюлланд 26 18 6 2 62:26 +36 60
3. Оденсе 26 12 6 8 35:31 +4 42
4. Брондбю 26 11 6 9 44:39 +5 39
5. Эсбьерг 26 11 5 10 32:35 -3 38
6. Нордшелланд 26 9 9 8 42:39 +3 36
7. Ольборг 26 9 9 8 38:35 +3 36
8. Рандерс 26 9 7 10 29:34 -5 34
9. Орхус 26 7 10 9 31:34 -3 31
10. Хорсенс 26 8 7 11 31:45 -14 31
11. Сендерийск 26 7 7 12 30:37 -7 28
12. Хобро 26 5 6 15 22:45 -23 21
13. Вендсюссель 26 4 8 14 23:41 -18 20
14. Вайле 26 4 8 14 22:42 -20 20
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