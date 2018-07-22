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Орхус - Нордшелланд

22.07.2018, Воскресенье, 17:00 мск Орхус, стадион НРГИ Парк Дания. Суперлига, 2 тур Орхус - Нордшелланд
Дания. Суперлига (2017/2018)
14 тур
27 октября, пятница 20:00 Орхус 1:4 Нордшелланд
9 тур
18 сентября, понедельник 20:00 Нордшелланд 1:2 Орхус
Дания. Суперлига (2016/2017)
17 тур
19 ноября, суббота 18:00 Нордшелланд 3:2 Орхус
8 тур
12 сентября, понедельник 20:00 Орхус 3:1 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2015/2016)
31 тур
21 мая, суббота 17:00 Нордшелланд 3:3 Орхус
12 тур
18 октября, воскресенье 14:30 Орхус 3:0 Нордшелланд
10 тур
27 сентября, воскресенье 19:00 Нордшелланд 2:0 Орхус
Дания. Суперлига (2013/2014)
24 тур
31 марта, понедельник 21:00 Нордшелланд 1:0 Орхус
12 тур
18 октября, пятница 20:30 Орхус 0:1 Нордшелланд
3 тур
3 августа, суббота 19:00 Орхус 2:1 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
24 тур
29 марта, пятница 18:00 Нордшелланд 4:2 Орхус
17 тур
16 ноября, пятница 21:30 Орхус 0:2 Нордшелланд
6 тур
19 августа, воскресенье 19:00 Орхус 0:1 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
28 тур
28 апреля, суббота 19:00 Нордшелланд 5:3 Орхус
19 тур
3 марта, суббота 20:00 Орхус 1:1 Нордшелланд
10 тур
24 сентября, суббота 19:30 Орхус 1:0 Нордшелланд
Чемпионат Дании (2009/2010)
32 тур
9 мая, воскресенье 17:00 Нордшелланд 0:1 Орхус
13 тур
26 октября, понедельник 21:00 Орхус 0:2 Нордшелланд
7 тур
29 августа, суббота 19:00 Нордшелланд 0:2 Орхус
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 4 3 65:23 +42 61
2. Мидтьюлланд 26 18 6 2 62:26 +36 60
3. Оденсе 26 12 6 8 35:31 +4 42
4. Брондбю 26 11 6 9 44:39 +5 39
5. Эсбьерг 26 11 5 10 32:35 -3 38
6. Нордшелланд 26 9 9 8 42:39 +3 36
7. Ольборг 26 9 9 8 38:35 +3 36
8. Рандерс 26 9 7 10 29:34 -5 34
9. Орхус 26 7 10 9 31:34 -3 31
10. Хорсенс 26 8 7 11 31:45 -14 31
11. Сендерийск 26 7 7 12 30:37 -7 28
12. Хобро 26 5 6 15 22:45 -23 21
13. Вендсюссель 26 4 8 14 23:41 -18 20
14. Вайле 26 4 8 14 22:42 -20 20
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