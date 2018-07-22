Оденсе - Сендерийск

|6 тур
|29 апреля, воскресенье
|15:00
|Сендерийск
|2:0
|Оденсе
|1 тур
|2 апреля, понедельник
|15:00
|Оденсе
|2:1
|Сендерийск
|6 тур
|29 апреля, воскресенье
|15:00
|Сендерийск
|2:0
|Оденсе
|1 тур
|2 апреля, понедельник
|15:00
|Оденсе
|2:1
|Сендерийск
|15 тур
|5 ноября, воскресенье
|16:00
|Оденсе
|0:3
|Сендерийск
|7 тур
|25 августа, пятница
|19:00
|Сендерийск
|2:2
|Оденсе
|25 тур
|12 марта, воскресенье
|15:00
|Оденсе
|0:1
|Сендерийск
|10 тур
|22 сентября, четверг
|19:00
|Сендерийск
|1:0
|Оденсе
|31 тур
|20 мая, пятница
|19:00
|Сендерийск
|3:1
|Оденсе
|12 тур
|17 октября, суббота
|19:00
|Оденсе
|1:2
|Сендерийск
|10 тур
|25 сентября, пятница
|19:00
|Сендерийск
|4:0
|Оденсе
|25 тур
|19 апреля, воскресенье
|15:00
|Оденсе
|0:0
|Сендерийск
|14 тур
|9 ноября, воскресенье
|15:00
|Сендерийск
|2:1
|Оденсе
|8 тур
|21 сентября, воскресенье
|16:00
|Оденсе
|1:1
|Сендерийск
|24 тур
|28 марта, пятница
|21:30
|Оденсе
|2:2
|Сендерийск
|12 тур
|21 октября, понедельник
|21:00
|Сендерийск
|1:5
|Оденсе
|1 тур
|21 июля, воскресенье
|16:00
|Оденсе
|1:1
|Сендерийск
|28 тур
|21 апреля, воскресенье
|17:00
|Сендерийск
|4:1
|Оденсе
|16 тур
|11 ноября, воскресенье
|17:00
|Оденсе
|5:0
|Сендерийск
|6 тур
|20 августа, понедельник
|21:00
|Сендерийск
|1:2
|Оденсе
|25 тур
|9 апреля, понедельник
|16:00
|Оденсе
|1:1
|Сендерийск
|18 тур
|5 декабря, понедельник
|22:00
|Сендерийск
|0:4
|Оденсе
|7 тур
|28 августа, воскресенье
|16:00
|Оденсе
|2:4
|Сендерийск
|27 тур
|25 апреля, понедельник
|16:00
|Сендерийск
|0:2
|Оденсе
|13 тур
|25 октября, понедельник
|21:00
|Оденсе
|1:2
|Сендерийск
|5 тур
|14 августа, суббота
|19:00
|Сендерийск
|1:3
|Оденсе
|30 тур
|3 мая, понедельник
|21:00
|Сендерийск
|2:0
|Оденсе
|20 тур
|13 марта, суббота
|19:00
|Оденсе
|1:1
|Сендерийск
|2 тур
|25 июля, суббота
|19:00
|Оденсе
|3:1
|Сендерийск
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Копенгаген
|26
|19
|4
|3
|65:23
|+42
|61
|2.
|Мидтьюлланд
|26
|18
|6
|2
|62:26
|+36
|60
|3.
|Оденсе
|26
|12
|6
|8
|35:31
|+4
|42
|4.
|Брондбю
|26
|11
|6
|9
|44:39
|+5
|39
|5.
|Эсбьерг
|26
|11
|5
|10
|32:35
|-3
|38
|6.
|Нордшелланд
|26
|9
|9
|8
|42:39
|+3
|36
|7.
|Ольборг
|26
|9
|9
|8
|38:35
|+3
|36
|8.
|Рандерс
|26
|9
|7
|10
|29:34
|-5
|34
|9.
|Орхус
|26
|7
|10
|9
|31:34
|-3
|31
|10.
|Хорсенс
|26
|8
|7
|11
|31:45
|-14
|31
|11.
|Сендерийск
|26
|7
|7
|12
|30:37
|-7
|28
|12.
|Хобро
|26
|5
|6
|15
|22:45
|-23
|21
|13.
|Вендсюссель
|26
|4
|8
|14
|23:41
|-18
|20
|14.
|Вайле
|26
|4
|8
|14
|22:42
|-20
|20