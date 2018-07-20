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Ольборг - Мидтьюлланд

20.07.2018, Пятница, 20:00 мск Ольборг, стадион Энерги Норд Арена Дания. Суперлига, 2 тур Ольборг - Мидтьюлланд
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа A
6 тур
29 апреля, воскресенье 17:00 Мидтьюлланд 3:0 Ольборг
5 тур
22 апреля, воскресенье 17:00 Ольборг 3:3 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2017/2018)
16 тур
20 ноября, понедельник 21:00 Ольборг 0:1 Мидтьюлланд
11 тур
1 октября, воскресенье 15:00 Мидтьюлланд 4:1 Ольборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
25 тур
13 марта, понедельник 21:00 Ольборг 1:1 Мидтьюлланд
13 тур
16 октября, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 2:0 Ольборг
Дания. Суперлига (2015/2016)
32 тур
26 мая, четверг 21:00 Ольборг 0:0 Мидтьюлланд
19 тур
29 февраля, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 1:1 Ольборг
4 тур
10 августа, понедельник 20:00 Ольборг 0:2 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2014/2015)
24 тур
12 апреля, воскресенье 18:00 Ольборг 1:2 Мидтьюлланд
15 тур
23 ноября, воскресенье 21:00 Мидтьюлланд 2:0 Ольборг
2 тур
26 июля, суббота 19:00 Ольборг 2:0 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2013/2014)
25 тур
5 апреля, суббота 19:00 Мидтьюлланд 2:3 Ольборг
22 тур
16 марта, воскресенье 20:00 Ольборг 1:0 Мидтьюлланд
6 тур
26 августа, понедельник 21:00 Ольборг 1:1 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
29 тур
29 апреля, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 2:3 Ольборг
15 тур
5 ноября, понедельник 22:00 Ольборг 1:3 Мидтьюлланд
6 тур
17 августа, пятница 20:30 Ольборг 3:0 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
24 тур
4 апреля, среда 20:30 Ольборг 1:2 Мидтьюлланд
16 тур
20 ноября, воскресенье 21:00 Мидтьюлланд 1:3 Ольборг
3 тур
1 августа, понедельник 21:00 Ольборг 1:0 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
28 тур
30 апреля, суббота 16:00 Ольборг 2:0 Мидтьюлланд
16 тур
13 ноября, суббота 21:05 Мидтьюлланд 2:2 Ольборг
5 тур
16 августа, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 2:1 Ольборг
Чемпионат Дании (2009/2010)
30 тур
2 мая, воскресенье 18:00 Ольборг 3:2 Мидтьюлланд
20 тур
14 марта, воскресенье 18:00 Мидтьюлланд 2:0 Ольборг
7 тур
30 августа, воскресенье 18:00 Ольборг 1:0 Мидтьюлланд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 4 3 65:23 +42 61
2. Мидтьюлланд 26 18 6 2 62:26 +36 60
3. Оденсе 26 12 6 8 35:31 +4 42
4. Брондбю 26 11 6 9 44:39 +5 39
5. Эсбьерг 26 11 5 10 32:35 -3 38
6. Нордшелланд 26 9 9 8 42:39 +3 36
7. Ольборг 26 9 9 8 38:35 +3 36
8. Рандерс 26 9 7 10 29:34 -5 34
9. Орхус 26 7 10 9 31:34 -3 31
10. Хорсенс 26 8 7 11 31:45 -14 31
11. Сендерийск 26 7 7 12 30:37 -7 28
12. Хобро 26 5 6 15 22:45 -23 21
13. Вендсюссель 26 4 8 14 23:41 -18 20
14. Вайле 26 4 8 14 22:42 -20 20
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