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Псков-747 - Торпедо Вл

18.07.2018, Среда, 18:30 мск Псков, стадион 747 Россия. ПФЛ. Зона Запад, 1 тур Псков-747 - Торпедо Вл
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018)
22 тур
4 мая, пятница 18:30 Псков-747 1:1 Торпедо Вл
10 тур
22 сентября, пятница 18:00 Торпедо Вл 1:0 Псков-747
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017)
14 тур
23 октября, воскресенье 16:00 Торпедо Вл 1:2 Псков-747
2 тур
28 июля, четверг 18:30 Псков-747 2:2 Торпедо Вл
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016)
23 тур
24 апреля, воскресенье 16:00 Псков-747 1:2 Торпедо Вл
9 тур
15 сентября, вторник 18:00 Торпедо Вл 1:1 Псков-747
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
23 тур
24 апреля, пятница 18:30 Псков-747 1:1 Торпедо Вл
9 тур
4 сентября, четверг 18:30 Торпедо Вл 1:0 Псков-747
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014)
34 тур
27 мая, вторник 18:30 Псков-747 3:0 Торпедо Вл
4 тур
27 июля, суббота 18:00 Торпедо Вл 0:0 Псков-747
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад 2010
24 тур
28 августа, суббота 19:00 Торпедо Вл 2:2 Псков-747
8 тур
25 мая, вторник 18:30 Псков-747 1:1 Торпедо Вл
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад 2009
33 тур
30 сентября, среда 18:00 Торпедо Вл 3:1 Псков-747
13 тур
18 июня, четверг 18:00 Псков-747 1:1 Торпедо Вл
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Текстильщик Ив 24 17 4 3 42:20 +22 55
2. Казанка 24 16 4 4 53:27 +26 52
3. Велес 24 15 4 5 44:18 +26 49
4. Олимп-Долгопрудный 24 12 4 8 43:21 +22 40
5. Ленинградец 24 11 4 9 32:28 +4 37
6. Муром 24 10 6 8 39:37 +2 36
7. Знамя Труда 24 10 4 10 29:27 +2 34
8. Торпедо Вл 24 9 6 9 31:27 +4 33
9. Псков-747 24 9 2 13 34:42 -8 29
10. Луки-Энергия 24 8 5 11 22:24 -2 29
11. Коломна 24 6 3 15 26:56 -30 21
12. ЦРФСО 24 4 2 18 16:59 -43 14
13. Чертаново (мол) 24 3 4 17 26:51 -25 13
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