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Знамя Труда - Текстильщик

18.07.2018, Среда, 17:00 мск Орехово-Зуево, стадион Знамя Труда Россия. ПФЛ. Зона Запад, 1 тур Знамя Труда - Текстильщик
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018)
22 тур
4 мая, пятница 18:30 Текстильщик 8:0 Знамя Труда
10 тур
23 сентября, суббота 14:00 Знамя Труда 0:3 Текстильщик
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017)
22 тур
6 мая, суббота 17:00 Текстильщик 2:0 Знамя Труда
10 тур
25 сентября, воскресенье 15:00 Знамя Труда 0:2 Текстильщик
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016)
24 тур
30 апреля, суббота 17:00 Текстильщик 4:0 Знамя Труда
10 тур
21 сентября, понедельник 16:00 Знамя Труда 0:1 Текстильщик
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
18 тур
29 октября, среда 14:00 Знамя Труда 0:1 Текстильщик
4 тур
2 августа, суббота 18:00 Текстильщик 6:0 Знамя Труда
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014)
24 тур
5 ноября, вторник 14:00 Знамя Труда 0:3 Текстильщик
14 тур
17 сентября, вторник 18:30 Текстильщик 3:1 Знамя Труда
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2012/2013)
19 тур
20 апреля, суббота 17:00 Текстильщик 1:0 Знамя Труда
9 тур
7 сентября, пятница 17:00 Знамя Труда 1:5 Текстильщик
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад (2011/2012)
40 тур
25 апреля, среда 18:30 Текстильщик 3:0 Знамя Труда
24 тур
22 августа, понедельник 18:00 Знамя Труда 1:4 Текстильщик
8 тур
24 мая, вторник 18:30 Текстильщик 2:0 Знамя Труда
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Текстильщик Ив 24 17 4 3 42:20 +22 55
2. Казанка 24 16 4 4 53:27 +26 52
3. Велес 24 15 4 5 44:18 +26 49
4. Олимп-Долгопрудный 24 12 4 8 43:21 +22 40
5. Ленинградец 24 11 4 9 32:28 +4 37
6. Муром 24 10 6 8 39:37 +2 36
7. Знамя Труда 24 10 4 10 29:27 +2 34
8. Торпедо Вл 24 9 6 9 31:27 +4 33
9. Псков-747 24 9 2 13 34:42 -8 29
10. Луки-Энергия 24 8 5 11 22:24 -2 29
11. Коломна 24 6 3 15 26:56 -30 21
12. ЦРФСО 24 4 2 18 16:59 -43 14
13. Чертаново (мол) 24 3 4 17 26:51 -25 13
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