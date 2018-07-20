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Носта - КАМАЗ

20.07.2018, Пятница, 16:30 мск Новотроицк, стадион Юность Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 1 тур Носта - КАМАЗ
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
16 тур
28 октября, суббота 16:00 КАМАЗ 1:0 Носта
4 тур
11 августа, пятница 16:00 Носта 1:1 КАМАЗ
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
21 тур
30 апреля, воскресенье 17:00 КАМАЗ 3:1 Носта
16 тур
17 октября, понедельник 18:00 КАМАЗ 3:2 Носта
8 тур
4 сентября, воскресенье 16:00 Носта 0:3 КАМАЗ
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
13 тур
28 сентября, воскресенье 18:00 КАМАЗ 2:1 Носта
3 тур
1 августа, пятница 17:00 Носта 0:2 КАМАЗ
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
22 тур
6 мая, вторник 18:00 КАМАЗ 2:0 Носта
1 тур
18 июля, четверг 17:00 Носта 2:3 КАМАЗ
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
32 тур
5 июня, среда 18:00 КАМАЗ 2:3 Носта
16 тур
11 октября, четверг 15:00 Носта 0:0 КАМАЗ
Россия. Первый дивизион 2009
28 тур
31 августа, понедельник 16:00 Носта 1:2 КАМАЗ
8 тур
3 мая, воскресенье 18:00 КАМАЗ 3:1 Носта
Россия. Первый дивизион 2008
30 тур
29 августа, пятница 18:00 КАМАЗ 0:0 Носта
10 тур
8 мая, четверг 17:00 Носта 0:1 КАМАЗ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нефтехимик 23 18 3 2 48:12 +36 57
2. КАМАЗ 23 11 6 6 39:24 +15 39
3. Сызрань-2003 23 12 2 9 28:26 +2 38
4. Волга Ул 23 10 4 9 24:22 +2 34
5. Носта 23 10 4 9 35:39 -4 34
6. Звезда 23 9 7 7 37:32 +5 34
7. Зенит Иж 23 8 7 8 29:28 +1 31
8. Урал-2 24 7 6 11 38:40 -2 27
9. Челябинск 23 6 7 10 25:24 +1 25
10. Уфа-2 22 4 5 13 20:40 -20 17
11. Лада-Тольятти 22 3 5 14 16:52 -36 14
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