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Хафнарфьордур - Лахти

19.07.2018, Четверг, 22:15 мск Хафнарфьордур, стадион Каплакрики Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Хафнарфьордур - Лахти
Первый матч: 3 - 0
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 12 июля, четверг 19:00 Лахти 0:3 Хафнарфьордур
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