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Тре Фиори - Рудар

19.07.2018, Четверг, 21:45 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Тре Фиори - Рудар
Первый матч: 0 - 7
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 12 июля, четверг 18:30 Рудар 7:0 Тре Фиори
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