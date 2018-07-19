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Осиек - Петрокуб

19.07.2018, Четверг, 21:45 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Осиек - Петрокуб
Первый матч: 1 - 1
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 12 июля, четверг 20:00 Петрокуб 1:1 Осиек
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