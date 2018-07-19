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Нордшелланд - Клифтонвилл

19.07.2018, Четверг, 20:30 мск Фарум, стадион Фарум Парк Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Нордшелланд - Клифтонвилл
Первый матч: 1 - 0
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 12 июля, четверг 21:45 Клифтонвилл 0:1 Нордшелланд
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