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Шахтер - Коннас Куэй

19.07.2018, Четверг, 20:00 мск Солигорск, стадион Строитель Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Шахтер - Коннас Куэй
Первый матч: 3 - 1
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 12 июля, четверг 20:00 Коннас Куэй 1:3 Шахтер
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