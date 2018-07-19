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Динамо - ДАК 1904

19.07.2018, Четверг, 20:00 мск Тбилиси, стадион Борис Пайчадзе Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Динамо - ДАК 1904
Первый матч: 1 - 1
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 12 июля, четверг 22:00 ДАК 1904 1:1 Динамо
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