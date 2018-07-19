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Славия - Ильвес

19.07.2018, Четверг, 19:00 мск София, стадион Славия Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Славия - Ильвес
Первый матч: 1 - 0
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 12 июля, четверг 19:00 Ильвес 0:1 Славия
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